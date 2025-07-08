Астанчанка попросила незнакомку вызвать такси и лишилась 100 тыс. тенге
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В Астане женщина обнаружила пропажу денег с личного счета после того, как на автобусной остановке передала прохожей свой телефон с просьбой вызвать такси, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщили на медиапортале ведомства, на автобусной остановке женщина обратилась к прохожей с просьбой вызвать такси и передала ей свой телефон. Сообщается, что та, якобы вместо помощи, открыла банковское приложение и перевела на свой счет 100 тыс. тенге.
Пропажу денег владелица телефона обнаружила на следующий день и сразу обратилась в полицию.
"Сотрудники криминальной полиции района Байконыр оперативно установили личность подозреваемой - ею оказалась 25-летняя жительница столицы. На допросе она призналась в содеянном и пояснила, что сразу распорядилась украденными средствами", - отметили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая возместила ущерб, потерпевшая отказалась от претензий. На время расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция призывает граждан быть внимательными и не передавать свои мобильные устройства незнакомцам без крайней необходимости.
Напомним, ранее житель Акмолинской области лишился 9 млн тенге, ответив на звонок с иностранного номера. Деньги он потерял, следуя инструкциям "мужчины в форме".
А в прошлом году астанчанка разрешила 21-летнему парню позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263272-astanchanka-poprosila-neznakomku-vyzvat-taksi-i-lishilas-100-tys-tenge/
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