Сотрудники УБОП провели задержание в Костанае

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Костанае задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным следствия, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Угрожая потерпевшему, они требовали у него 500 тыс. тенге.

"Преступление носило организованный характер, что стало основанием для возбуждения досудебного расследования.

Дело квалифицировано как вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - рассказали в ДП Костанайской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных дополнительных эпизодов.

Добавим, что согласно ст.194 УК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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