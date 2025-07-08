Свыше 500 алматинцев потеряли 50 млн тенге, вложив деньги в жилищную соцпрограмму

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под видом социальной жилищной программы, в которую вкладчики внесли более 50 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды UILI BOLAYIK (Үйлі болайық). Подозреваемые в ее организации работали под видом социальной жилищной программы и убеждали участников приобрести недвижимость с последующей беспроцентной рассрочкой.

"Согласно схеме, участникам обещали 15-30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлеченного участника.

Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" фактически не использовались и оставались без движения", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.

С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. Также в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев.

До этого в Астане за создание финансовой пирамиды осудили местную жительницу, которая организовала бизнес по продаже пищевых добавок.

Также в феврале стало известно, что организаторам финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане. Ущерб по делу составил более 490 млн тенге.

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