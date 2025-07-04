"Насильно удерживали людей": женщину и ее сыновей осудили за семейный "бизнес" в Актау

В Актау вынесли приговор по делу о незаконном лишении свободы и эксплуатации людей с ограниченными возможностями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором Актауского городского суда три лица осуждены за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 126 (Незаконное лишение свободы) и 128 (Эксплуатация лица) УК.

"В период с октября 2023 года по март 2024 года осужденные насильно удерживали в Актау двух лиц с инвалидностью и эксплуатировали их с целью получения прибыли, принуждая к попрошайничеству в общественных местах.

Двое потерпевших, не имеющих нижних конечностей, были обманом вывезены из Караганды, изначально принуждались к попрошайничеству в Семее, а после перевезены в Актау, где эксплуатировались на местных рынках, получаемые ими деньги изымались осужденными", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что на протяжении всего времени потерпевшие подвергались угрозам, психологическому и физическому насилию, в том числе за попытки побега.

Лишь в марте 2024 года один из них смог обратиться в полицию, что позволило раскрыть преступную схему.

На скамье подсудимых оказались 50-летняя женщина и двое ее сыновей.

Всем троим участникам семейного "бизнеса" назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Ранее в Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ - инвалида без рук и ног девять лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги. Обвиняемому в организации ОПГ окончательно назначили 17 лет, трем другим подсудимым - по 12 лет лишения свободы.

В прошлом году 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, выявили казахстанские полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик", которое проходило в Казахстане с 22 по 24 мая.