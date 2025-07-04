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    Происшествия

      "Забивал меня ремнем": жена рэпера Qurt обвинила его в домашнем насилии

      Опубликовано:

      Аружан Койшубаева
      Аружан Койшубаева. Фото: instagram.com/ayyuukkaa

      Жена казахстанского рэпера Qurt Аружан Койшубаева обвинила его в жестоком избиении. О случившемся на днях она рассказала в соцсетях. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

      На своей странице в Instagram Аружан сообщила, что муж избил ее утром 27 июня.

      "Все произошло в 10 утра, он забивал меня ремнем на протяжении часа. Когда ремень порвался, он продолжил наносить побои другим ремнем. Я начала кричать, потому что не могла выбежать из квартиры", - написала она.

      По словам девушки, на ее крики прибежали соседи, которые, как пишет Аружан, спасли ее.

      "Я боялась давать этому огласку из большой любви к нему. Но у человека нет ни капли вины о произошедшем. Побои сняты, заявление будет написано завтра. Он приезжал с друзьями и заставлял на видео говорить, что у меня нет к нему претензий. Некоторые его друзья угрожают мне. Я не знаю, что мне делать", - написала она.

      Также в сторис она написала о поступающих угрозах.

      Заявление Аружан Койшубаевой
      Заявление Аружан Койшубаевой. Скриншот: instagram.com/ayyuukkaa

      Девушка также в соцстеях поблагодарила SayMo и Айтбека Амангельды, которые выразили ей поддержку.

      Помимо этого в соцсетях она показала последствия побоев.

      Побои
      Побои. Фото: instagram.com/ayyuukkaa/

      В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали о произошедшем.

      "Указанный случай был зафиксирован 27 июня. По обращению на канал "102" оперативно выехали сотрудники полиции. По результатам выезда было вынесено защитное предписание в отношении агрессора", - сообщили в ведомстве.

      Как пояснили стражи порядка, нарушитель был помещен в комнату временного задержания.

      "Собранные сотрудниками полиции материалы по статье 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) были переданы в судебный орган для привлечения к ответственности. Однако, в суде стороны примирились на основании письменного заявления, которое было написано пострадавшей. Отмечаем, что процедура примирения за данное правонарушение допускается только в судебном органе согласно ст. 64 КоАП РК", - заявили в ведомстве.

      Как подчеркнули в ДП в настоящее время других заявлений по инциденту не поступало.

      "Проводятся дополнительные мероприятия, по результатам которых будет рассмотрен вопрос возбуждения уголовного дела по факту побоев", - сообщили в полиции.

      Напомним, что в прошлом году глава государства подписал поправки об ужесточении наказания за домашнее насилие. Теперь за побои в республике предусмотрена уголовная ответственность, за педофилию – пожизненный срок.

      Ранее мы сообщали, куда обращаться за помощью жертвам бытового насилия. Также подробно рассказали, как это сделать.

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