Банк оштрафовали, а на сотрудников завели дело после открытия счета иностранцу в Казахстане

В области Жетісу банк оштрафовали на миллион тенге, а в отношении его сотрудников проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным официального сайта надзорного органа, в области Жетісу продолжается работа по усилению мер противодействия интернет-мошенничеству

Законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка открыл счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия.

Счет впоследствии был использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.

Банк привлечен к ответственности по ч.4 ст.214 КоАП РК (Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен.

"В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (Недобросовестное отношение к обязанностям)", - сообщили в прокуратуре области Жетісу.

Добавим, что согласно ч.4 ст.214 КоАП РК непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

А в соответствии со ст.254 УК РК невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.