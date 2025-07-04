"Выстрелили в голову и шею": приговор за двойное убийство вынесли спустя 25 лет в Уральске

Приговор вынесли по делу об убийстве двух человек, которое произошло в Уральске в 2000 году. Обвиняемые получили большие сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту убийства двух лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п.1, 7 ч.2 ст.99 УК), рассмотрели с участием присяжных заседателей в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

Как установил суд, 13 декабря 2000 года примерно в 18:00 в Уральске двое подсудимых по указанию одного из них находились в автомашине вместе с потерпевшими.

"С целью совершения убийства подсудимые выстрелили в голову и шею двум людям, которые от полученных ранений скончались на месте", - говорится в сообщении суда.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме. Потерпевшие просили суд назначить подсудимым самое строгое наказание.

Один подсудимый вину в совершении убийства двух лиц признал полностью и раскаялся в содеянном, другой свою вину не признал.

Вердиктом присяжных заседателей обоих признали виновными в совершении инкриминируемого им особо тяжкого преступления при отягчающих обстоятельствах.

Основываясь на требованиях закона, суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, а другому - 15 лет.

Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1, 7 ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Актобе завершился резонансный судебный процесс по делу о захвате заложников, в результате чего были убиты двое человек. Подсудимому назначили пожизненное лишение свободы.

А в Атырауской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за хладнокровное убийство бывшей жены прямо на ее рабочем месте - в поликлинике города Кульсары весной 2025 года.