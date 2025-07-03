Известного банкира из Узбекистана похитили в фешенебельном районе Парижа и подвергли пыткам

Известный узбекистанский банкир Кахрамонжон Олимов, владелец Anorbank, был похищен во Франции, его отпустили только после выкупа, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на Le Monde.

Французское издание сообщило, что 48-летний финансист из Узбекистана Кахрамонжон Олимов, единоличный акционер Anorbank, стал жертвой похищения в центре Парижа.

"Его схватили 23 июня в фешенебельном районе французской столицы, перевезли в подвал виллы под Ниццей, где подвергли избиениям, угрожали расправой, а затем отпустили после уплаты выкупа.

По словам врача парижской больницы, у Олимова зафиксированы множественные синяки и повреждения. Сам он жаловался на бессонницу и постоянную настороженность. Личный секретарь бизнесмена сообщил Le Monde, что "это было неприятно, но все позади", - сказано в сообщении.

В Париж он прибыл для переговоров с французскими партнерами и оформления сделки по покупке недвижимости. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы группой лиц" один человек задержан.

Источник "Газеты" в банковской системе Узбекистана подтвердил факт похищения.