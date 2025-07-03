Семейчанина остановили из-за номера и забрали Lexus

В области Абай полицейские задержали водителя, управлявшего автомобилем Lexus с подложным государственным номером. Числились за ним и неоплаченные штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Семее в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили факт использования подложного регистрационного номерного знака. Нарушение зафиксировала автоматизированная система видеонаблюдения "Қорғау".

На автомобиле Lexus был установлен номерной знак, не зарегистрированный за данным транспортным средством.

"За рулем находился 39-летний житель города. В ходе разбирательства также выяснилось, что владелец машины является злостным нарушителем ПДД - за ним числятся неоплаченные административные штрафы", - рассказали в МВД.

Автомобиль водворили на специализированную штрафстоянку до погашения задолженности. Подложный номерной знак изъяли.

Полицейские напомнили, что использование подложных регистрационных знаков - грубое нарушение закона, за которое предусмотрена административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

Отметим, что по ч.3 ст.675 КоАП РК установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Ранее в Жезказгане водитель, скрывший материалом номера своего автомобиля, был наказан административным арестом на сутки и лишен водительских прав на год.

А в Алматы полицейские задержали 27-летнего водителя, который пытался обмануть видеокамеры. Он установил механизм, который переворачивал номер.