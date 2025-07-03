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    Происшествия

      Карима Кокрекбаева осудили на 12 лет лишения свободы

      Опубликовано:

      Карим Кокрекбаев
      Карим Кокрекбаев. Фото: time.kz

      Бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело, по которому проходили трое обвиняемых.

      Двое из них, в том числе Кокрекбаев, обвинялись по ст.366 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Третий подсудимый - в даче взятки в особо крупном размере, а также причинении имущественного ущерба без цели хищения (ст.195 и 367 УК).

      Суд установил, что Кокрекбаев и еще один подсудимый, будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от третьего подсудимого - директора ТОО - взятку в особо крупном размере. Взятка предназначалась за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

      А также, по материалам суда, директор ТОО организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены.

      "В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622 тенге", - говорится в сообщении суда.

      Вердиктом суда присяжных Кокрекбаева и других подсудимых признали виновными.

      Приговором суда Кокрекбаеву назначено 12 лет лишения свободы, другим подсудимым - 11 лет лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

      Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

      Напомним, Карима Кокрекбаева задержали в декабре 2022 года. А в конце мая 2023 года Антикор сообщил о завершении расследования в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК. По данным ведомства, им инкриминировалось получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

      Сначала Карима Кокрекбаева оправдали. Однако 25 июля прошлого года Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор. Уголовное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК взяли под стражу в зале суда.

      Позже в Верховном суде озвучили причины отмены оправдательного приговора в отношении Карима Кокрекбаева.

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