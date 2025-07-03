Астанчанин "исполнил свой гражданский долг" и получил штраф

В Астане мужчину оштрафовали за то, что он вмешался в работу полицейских, спорил с ними и оскорблял, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны сообщил, что мужчине было предъявлено обвинение по ст.667 ч.1 КоАП за то, что он препятствовал работе сотрудникам полиции при исполнении.

"В ходе судебного заседания инспектор полиции пояснил, что прохожий С. подошел к сотрудникам полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей, начал вмешиваться в их работу, проявлял неуважение к сотрудникам полиции, вступал в спор, допускал высказывания, оскорбляющие сотрудников полиции.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции о невмешательстве, С. продолжал препятствовать их работе", - пояснили в суде.

️На судебном заседании правонарушитель свою вину не признал. Он мотивировал свои действия тем, что исполнял свой гражданский долг и реагировал на действия сотрудников, которые допустили процессуальные нарушения.

"Постановлением суда С. признан виновным в совершении правонарушения по ст.667 ч.1 КоАП за вмешательство в деятельность сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей и подвергнут административному штрафу в размере 30 МРП", - отметили в суде.

️Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, санкция ст.667 ч.1 КоАП Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, воспрепятствование их законной деятельности, а равно вмешательство, выраженное в нецензурной брани, проявлении неуважения, непристойном поведении, провокации, оскорбительном приставании, демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влекут штраф в размере 30 МРП (117 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

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А в прошлом году в Карагандинской области суд оштрафовал сельчанина за вмешательство в работу полицейских, которые в это время оформляли протоколы на мотоциклиста.