Казахстанец после требования вернуть 1,3 млн тенге заявил, что продал свой банковский счет

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Казахстанец после требования вернуть 1,3 млн тенге заявил, что продал свой банковский счет

      Опубликовано:

      Деньги в руке
      Пачка денег. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

      Казахстанец заявил, что продал свой банковский счет после того, как у него потребовали вернуть 1,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, казахстанка с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения обратилась в Глубоковский районный суд.

      Требования женщины были мотивированы тем, что ответчик незаконно получил на свой банковский счет деньги, которые переведены в результате мошеннических действий неустановленного следствием лица.

      В добровольном порядке деньги не возвращены. Истец просила взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 1 360 000 тенге.

      "Ответчик на судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска, объясняя, что продал свой банковский счет неизвестным лицам. Денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался", - уточнили в суде.

      В ходе разбирательства установлен факт поступления на карточный счет ответчика 1 360 000 тенге в три транша от истца. При этом ответчик в ходе рассмотрения дела не доказал законного основания для получения этой суммы.

      "Держатель банковского счета не вправе передавать личные сведения по счету посторонним лицам, при поступлении денег от неизвестного лица вправе обратиться в банк за установлением основания их получения либо принять меры по возврату поступивших денег. Следовательно, держатель карты несет риск негативных последствий, связанных с ненадлежащим обращением со своей банковской картой", - пояснили в суде.

      На судебном заседании стороны на основе взаимных уступок друг другу заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Производство по делу прекратили.

      Ранее в Западном Казахстане иск потерявшей 26 млн тенге женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения. Сделку купли-продажи криптовалюты суд не признал недействительной, а наличие предмета сделки подтвердилось.

      Жительница Костанайской области лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств ей вернут - был составлен график погашения задолженности.

      В Казахстане планируют ввести наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Предусмотрены как штрафы, так и тюрьма. Таким образом, в скором времени дропперы могут окончательно выйти из категории "жертв мошенников".

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.