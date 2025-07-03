Казахстанец после требования вернуть 1,3 млн тенге заявил, что продал свой банковский счет

Казахстанец заявил, что продал свой банковский счет после того, как у него потребовали вернуть 1,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, казахстанка с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения обратилась в Глубоковский районный суд.

Требования женщины были мотивированы тем, что ответчик незаконно получил на свой банковский счет деньги, которые переведены в результате мошеннических действий неустановленного следствием лица.

В добровольном порядке деньги не возвращены. Истец просила взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 1 360 000 тенге.

"Ответчик на судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска, объясняя, что продал свой банковский счет неизвестным лицам. Денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался", - уточнили в суде.

В ходе разбирательства установлен факт поступления на карточный счет ответчика 1 360 000 тенге в три транша от истца. При этом ответчик в ходе рассмотрения дела не доказал законного основания для получения этой суммы.

"Держатель банковского счета не вправе передавать личные сведения по счету посторонним лицам, при поступлении денег от неизвестного лица вправе обратиться в банк за установлением основания их получения либо принять меры по возврату поступивших денег. Следовательно, держатель карты несет риск негативных последствий, связанных с ненадлежащим обращением со своей банковской картой", - пояснили в суде.

На судебном заседании стороны на основе взаимных уступок друг другу заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Производство по делу прекратили.

Ранее в Западном Казахстане иск потерявшей 26 млн тенге женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения. Сделку купли-продажи криптовалюты суд не признал недействительной, а наличие предмета сделки подтвердилось.

Жительница Костанайской области лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств ей вернут - был составлен график погашения задолженности.

В Казахстане планируют ввести наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Предусмотрены как штрафы, так и тюрьма. Таким образом, в скором времени дропперы могут окончательно выйти из категории "жертв мошенников".