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    Происшествия

      Пенсионер оказался под следствием из-за оказанной "помощи" 68-летней женщине в Семее

      Опубликовано:

      Пожилой мужчина сидит за компьютером
      Пенсионер за ноутбуком. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

      В Семее 76-летнего мужчину подозревают в мошенничестве - он, по данным следствия, взял деньги у местной пенсионерки и не оказал обещанную услугу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

      Как сообщает полиция региона в Telegram-канале, в Семее к стражам порядка обратилась 68-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что в октябре 2024 года передала 100 тысяч тенге малознакомому мужчине по имени Казбек, который обещал оказать помощь в оформлении кредита.

      "Как выяснилось, после получения денег мужчина перестал выходить на связь. В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и доставили подозреваемого - им оказался 76-летний житель Семея.

      Мужчина дал признательные показания. Похищенные средства, по его словам, были потрачены", - отмечается в сообщении департамента полиции.

      По данному факту ведется досудебное расследование по факту мошенничества.

      Департамент полиции области Абай предупреждает:

      • Не доверяйте посторонним лицам вопросы, связанные с оформлением кредитов и других финансовых услуг.
      • Все банковские операции необходимо осуществлять только через официальные учреждения.
      • При возникновении подозрений - незамедлительно обращайтесь в полицию или по номеру 102.

      Ранее мы писали, что жителя столицы подозревают в том, что он воспользовался доверием пенсионера и перевел себе 4 млн тенге с его банковского счета.

      До этого жительница Акмолинской области обнаружила у себя кредит, оформленный без ее ведома. Под подозрением оказался сын женщины.

      В ВКО 28-летнюю мать 5 детей осудили за мошенничество. Она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия через мобильное приложение банка. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.

      А житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка. Проводится расследование по факту мошенничества.

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