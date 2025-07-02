Пенсионер оказался под следствием из-за оказанной "помощи" 68-летней женщине в Семее

В Семее 76-летнего мужчину подозревают в мошенничестве - он, по данным следствия, взял деньги у местной пенсионерки и не оказал обещанную услугу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает полиция региона в Telegram-канале, в Семее к стражам порядка обратилась 68-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что в октябре 2024 года передала 100 тысяч тенге малознакомому мужчине по имени Казбек, который обещал оказать помощь в оформлении кредита.

"Как выяснилось, после получения денег мужчина перестал выходить на связь. В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и доставили подозреваемого - им оказался 76-летний житель Семея.

Мужчина дал признательные показания. Похищенные средства, по его словам, были потрачены", - отмечается в сообщении департамента полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по факту мошенничества.

Департамент полиции области Абай предупреждает:

Не доверяйте посторонним лицам вопросы, связанные с оформлением кредитов и других финансовых услуг.

Все банковские операции необходимо осуществлять только через официальные учреждения.

При возникновении подозрений - незамедлительно обращайтесь в полицию или по номеру 102.

Ранее мы писали, что жителя столицы подозревают в том, что он воспользовался доверием пенсионера и перевел себе 4 млн тенге с его банковского счета.

До этого жительница Акмолинской области обнаружила у себя кредит, оформленный без ее ведома. Под подозрением оказался сын женщины.

В ВКО 28-летнюю мать 5 детей осудили за мошенничество. Она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия через мобильное приложение банка. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.

А житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка. Проводится расследование по факту мошенничества.