Одетую в полицейскую форму женщину задержали в автобусе в Петропавловске

В Петропавловске женщину привлекли к ответственности за незаконное ношение специальной формы сотрудника полиции в маршрутном автобусе, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.675 КоАП РК рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 20 июня 2025 года в маршрутном автобусе была задержана женщина за незаконное ношение специальной формы с символикой органов внутренних дел, а именно жилета с надписью "Жол патрульдік полициясы".

По результатам рассмотрения дела суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения.

Женщину подвергли взысканию в виде штрафа в размере 19 660 тенге с конфискацией специального обмундирования с символикой сотрудника органов внутренних дел.

Постановление суда вступило в законную силу немедленно.

Добавим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (98 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

Ранее депутат Елнур Бейсенбаев потребовал наказывать за розыгрыши в полицейской форме. Он считает, что они наносят физический и психологический вред людям. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что пранкеров могут привлекать к ответственности по статье "Мелкое хулиганство".