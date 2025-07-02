Еще одного казахстанца освободили по амнистии

В Акмолинской области в рамках применения Закона "Об амнистии" прекратили уголовное дело в отношении обвиняемого в угоне мотоцикла, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в совершении угона мотоцикла (ч.1 ст.200 УК) рассмотрел Жаксынский районный суд.

Судом установлено, что подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, ущерб потерпевшему возместил в полном объеме.

В суде подсудимый заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с принятием закона "Об амнистии".

Потерпевший и прокурор не возражали против освобождения подсудимого от уголовной ответственности.

Согласно Закону "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан", от уголовной ответственности освобождаются лица, совершившие преступления небольшой тяжести.

Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины прекратили в связи с освобождением от уголовной ответственности на основании амнистии.

Отметим, что по ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сегодня стало известно, что первый казахстанец вышел на свободу по амнистии. Мужчина, осужденный за кражу, отбывал срок в Костанайской области. Дома его ждут жена и трое детей.