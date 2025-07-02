Работали на Зло, связаны с российской наркосетью: что известно о задержанных на Бали казахстанцах

Новые подробности выяснили СМИ о задержанных в Индонезии казахстанцах. Как пишет Bali Media, мужчины работали на преступника, известного как Зло, передает NUR.KZ.

Арестовали после жалоб жителей

Как рассказали журналистам в Национальном агентстве Бали по борьбе с наркотиками (BNNP Bali), мужчин арестовали после жалоб жителей на подозрительных иностранцев. Полицейские, приехавшие проверить слова местных жителей, заметили двух мужчин, которые странно себя вели на обочине дороги.

"Один был замечен слезающим с мотоцикла и, по-видимому, ищущим что-то на обочине, в то время как другой остался на работающем на холостом ходу мотоцикле. Их подозрительные передвижения побудили наших офицеров немедленно задержать обоих", — рассказал глава отделения BNNP Руди Ахмад Судраджат.

2 WNA Kazakhtan diringkus BNNP Bali di Desa Batuan Gianyar pic.twitter.com/XWaNkxrWLz — BNN Provinsi Bali (@bnnprovinsibali) May 13, 2025

Связаны с российской наркосетью

Предварительное расследование показало, что двое подозреваемых входили в крупную международную наркосеть, предположительно базирующуюся в России.

"Первоначальные результаты показывают, что оба иностранных гражданина действовали в качестве рядовых членов связанного с Россией наркосиндиката, пытавшегося распространять наркотики среди других иностранцев на Бали", — заявил Руди.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 30 пакетиков с метамфетамином, завернутых в черную ленту и пластик, общим весом 49,18 грамма.

Работали на ЗЛО

Власти утверждают, что иностранцы распространяли наркотики по приказу человека, использующего псевдоним EVIL (в переводе с английского зло), который до сих пор находится на свободе и, скорее всего, за пределами Индонезии.

Подозреваемые тоже подтвердили, что распространяли наркотики под руководством человека, называвшего себя EVIL.

Сейчас EVIL объявлен в розыск, власти Индонезии пытаются установить его местонахождение.

Грозит до 20 лет тюрьмы

Оба подозреваемых в настоящее время содержатся под стражей BNNP Bali. Им предъявлены обвинения по статье 112 (2) Закона Индонезии о наркотиках, которая предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения.

Напомним, на прошлой неделе зарубежные СМИ сообщили, в Индонезии арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев.

Позже официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил, что на территории Индонезии действительно задержаны двое граждан Казахстана.

"В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению", - добавил он.

Позже в МИДе сообщили подробности по этому делу. Сообщалось, что с задержанными связался казахстанский консул. Сейчас против мужчин ведется расследование.

Подчеркивается, что между Казахстаном и Индонезией пока нет подписанного соглашения о правовой помощи.

"С 2014 года обсуждалась возможность заключения такого документа, но ранее подобных ситуаций не возникало, поэтому подписание откладывалось. Сейчас этот вопрос вновь поднят. Задержанные сами обратились за помощью к консулу", - добавили в ведомстве.

Журналисты также поинтересовались у ведомства, может ли задержанным казахстанцам грозить смертная казнь.