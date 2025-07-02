Организатор определял места, где могли быть большие деньги: задержания провели в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в причастности к серии разбойных нападений, грабежей и вымогательств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег - для последующих хищений или нападений.

"Кроме того, он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 млн тенге ежемесячно за так называемую "защиту". В результате оперативных мероприятий организатор и его близкий подельник задержаны", - отметили в МВД.

При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Также установлены еще пятеро предполагаемых участников, действиям которых будет дана правовая оценка. Задержание провели при координации прокуратуры города.

Ранее в МВД сообщили, что в текущем году было возбуждено более 50 уголовных дел в отношении лидеров и участников криминальных структур по всей стране. Впервые начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета по факту создания и руководства транснациональным преступным сообществом.

МВД и КНБ ликвидировали преступную группу, нелегально продававшую в Сети персональные сведения казахстанцев. Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы. Задержали более 140 человек.

А спецназ провел задержания охранников ночного клуба в трех городах Казахстана - Уральске, Алматы и Актау. Их подозревают в противоправных действиях.