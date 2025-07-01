Стрельба и поножовщина в Актобе: по делу об убийстве в массовой драке вынесен приговор

Участники массовой драки получили длительные сроки за вымогательство и убийство. На скамье подсудимых оказались 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, резонансное уголовное дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области. На скамье подсудимых оказались 10 человек.

Согласно материалам дела, 27 мая 2024 года в Актобе подсудимые Н., Қ. и Д., ссылаясь на конфликт их несовершеннолетних братьев, потребовали у потерпевшего М. и других 300 тысяч тенге или iPhone 13. Они угрожали применением оружия и нанесением ножевых ранений в случае отказа.

28 мая 2024 года около полуночи на автостоянке рынка встретились подсудимые и потерпевшие. Всего на место происшествия пришли 32 человека. Во время переговоров один из подсудимых произвел три выстрела в сторону потерпевших.

Как установил суд, затем подсудимые С., С-1 и Б. на двух автомобилях "ВАЗ" совершили наезд на убегающих. Несовершеннолетний потерпевший, получив дробовое ранение, присел.

"Т. пнул его один-два раза, Е. нанес два-три удара кулаком по лицу. После этого Н., Д. и Қ. нанесли несовершеннолетнему несколько ножевых ударов в жизненно важные органы, перерезав сухожилия рук и ног. С-2 преследовал остальных. От полученных травм несовершеннолетний потерпевший скончался", - говорится в сообщении суда.

Восемь других потерпевших получили легкий вред здоровью от дробовых ранений в ноги.

Подсудимые Н. и Д. обвинялись в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.2 ч.2 ст.194), организации убийства двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, сопряженного с вымогательством (ч.3 ст.28 - п.1, 6, 7, 8, 9 ч.2 ст.99) и убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, заведомо несовершеннолетнего лица (п.5, 7, 9, 14 ч.2 ст.99 УК). Шестеро подсудимых М., Б., С-1, Е., Т. и С-2 проходили по этим же статьям.

Подсудимый Қ. обвинялся по этим же статьям, а также в пропаганде терроризма, а равно изготовлении, хранении с целью распространения материалов указанного содержания с использованием сетей телекоммуникаций (ч.2 ст.256 УК).

Подсудимый С. - по п.2 ч.2 ст. 194 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору); ч.5 ст.28 - п.1, 6, 7, 8, 9 ч.2 ст. 99 (Пособничество в убийстве двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, сопряженное с вымогательством, совершенное способом, опасным для жизни других людей) и по п.5, 7, 9, 14 ч.2 ст.99 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, заведомо несовершеннолетнего лица).

Все 10 подсудимых по предъявленному обвинению вину не признали. Однако их вина подтверждалась показаниями потерпевших, протоколами показаний на месте, заключениями экспертных исследований, вещественными доказательствами и другими исследованными в суде доказательствами.

В суде не были установлены обстоятельства, как смягчающие, так и отягчающие уголовную ответственность и наказание у девяти подсудимых. Только у подсудимого Б. наличие малолетнего ребенка суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными.

Подсудимым Н. и Д. по совокупности преступлений окончательно назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Подсудимый Қ. по этим же статьям, а также по ч.2 ст.256 УК по совокупности преступлений окончательно приговорен к 22 годам лишения свободы.

Подсудимых С., М., Б., С-1, Е., Т. и С-2 оправдали в совершении убийства (п. 1, 5, 7, 9, 14 ч.2 ст.99 УК) за отсутствием в их действиях состава преступления.

Подсудимому С. по совокупности преступлений окончательно назначили наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Такие же сроки получили подсудимые М., С-1, Е., Т. и С-2. Подсудимого Б. приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей был частично удовлетворен. С подсудимых Н., Қ. и Д. взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге с каждого. В долевом порядке взыскан и материальный ущерб в сумме 986 384 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в конце мая 2024 года в Актобе произошла драка со стрельбой и поножовщиной. В результате погиб один человек.

Как сообщили в полиции, в больницу с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона. Один из них от полученных ножевых ранений скончался в реанимации. По подозрению в совершении данного преступления стражи порядка сперва задержали 4 подозреваемых.

Как выяснилось, поводом для драки стал конфликт на концерте в честь Дня города, однако решить спор на месте не получилось. Спустя сутки оппоненты договорились встретиться. Погибший пришел поддержать одну из сторон. Им оказался студент колледжа.

В марте этого года дело о массовой драке на окраине Актобе направили в суд. Тогда сообщалось, что судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей для 10 лиц.