Казахстанец накопил 5,5 млн штрафов и лишился дорогого автомобиля (видео)

В Алматы на штрафстоянки поместили автомобили, владельцы которых были задержаны за многомиллионные задолженности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, только за последние сутки были задержаны 6 автомобилей, владельцы которых уклонялись от уплаты многократных штрафов.

"Антирекордсменом стал автомобиль марки Toyota с суммой задолженности более 5, 5 млн тенге. Еще один автомобиль Toyota Alphard имел задолженность на сумму более 1 млн тенге.

Все автомашины водворены на специализированную штрафстоянку, владельцам вручены уведомления о необходимости полного погашения долгов в установленный срок", - рассказали в ДП.

Ранее в Астане полицейские остановили автомобиль и выяснили, что его владелец имеет задолженность на сумму более 19,5 млн тенге и арест ЧСИ на авто.

Также в Астане задержали автомобиль марки TANK под управлением 34-летнего водителя, который накопил задолженность более 19,5 млн тенге. На транспортное средство наложили арест ЧСИ. Машину водворили на коммунальную стоянку.

В Усть-Каменогорске сотрудники полиции выявили автомобиль с транзитными номерами и 25 штрафами на общую сумму 1,4 млн тенге за превышение скорости. Машину забрали на штрафную стоянку до полного погашения задолженности.