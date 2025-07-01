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    Происшествия

      Иностранец на BMW "сделал вид, что спит" при виде полицейских и был арестован в Алматы

      Опубликовано:

      Иностранца задержали сотрудники полиции
      Задержание. Фото: Polisia.kz

      В Алматы патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был гражданин соседней страны. Однако водитель отказался подчиниться требованиям полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, после того, как полицейские остановили автомобиль BMW с иностранными номерами, водитель отказался выполнить законное требование полицейских. Он заблокировал двери и откинулся на сиденье, делая вид, что спит. Его поведение расценили как явное неуважение к закону и игнорирование приказов полиции.

      Выяснилось, что машина зарегистрирована в соседней республике. Ее уже не раз замечали в Алматы за серьезные нарушения ПДД. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 404 тыс. тенге. Автомобиль поместили на специализированную штрафстоянку.

      Водителя привлекли к ответственности за неподчинение требованиям полицейских. Суд приговорил нарушителя к аресту на 10 суток.  

      "Закон одинаков для всех, независимо от гражданства, места регистрации автомобиля или статуса водителя. Мы будем жестко реагировать на подобные нарушения.

      Напоминаем, что требования полицейского, действующего в рамках закона, обязательны для всех на территории Казахстана. Нарушения будут строго пресекаться в соответствии с законом", - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев.

      Напомним, ранее полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы и во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде.

      До этого в Актобе полицейские задержали злостного нарушителя ПДД. Его действия угрожали безопасности других участников движения и могли привести к трагедии.

      А в Павлодаре иностранный гражданин работал таксистом на автомобиле Chevrolet, не имея разрешения на трудовую деятельность.

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