Находившегося в международном розыске иностранца задержали в Астане

Столичные полицейские задержали 43-летнего иностранца, находившегося в международном розыске по линии Интерпола, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

Стражи порядка в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп преступление" установили местонахождение и задержали 43-летнего иностранца, разыскиваемого правоохранительными органами Армении.

Задержанного доставили в отдел полиции для установления личности и проведения проверки.

По результатам установлено, что с мая 2023 года он находится в розыске за уголовное правонарушение - управление транспортным средством без документов и без права на вождение.

Инициатором розыска является армянская сторона - ее уведомили о задержании в установленном порядке.

"Криминальная полиция продолжает системную работу по установлению местонахождения лиц, скрывающихся от следствия и суда. Благодаря сбору информации и перепроверке всех версий удается задерживать как местных, так и иностранных правонарушителей, включая фигурантов дел по тяжким и особо тяжким преступлениям", - сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно из России экстрадировали казахстанца, который 20 лет скрывался от международного розыска по делу о наркоторговле и контрабанде.

До этого в Москве задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на территории Казахстана. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске. Российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого.

Из Саудовской Аравии на родину экстрадировали казахстанца, которого подозревают в мошенничестве и неисполнении исполнительного документа. Как сообщили в Генпрокуратуре, подозреваемый скрылся, пока велось следствие, после чего его объявили в международный розыск.