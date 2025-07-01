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    Происшествия

      Захват заложницы в аэропорту Алматы: дело снова направили в суд

      Опубликовано:

      Подсудимый Машрапбек Баратов
      Подсудимый Машрапбек Баратов. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

      Дело о захвате заложницы в аэропорту Алматы вновь направили в суд - ранее адвокат подозреваемого выразил несогласие с квалификацией преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

      В апреле, после начала предварительного слушания по делу, адвокат подсудимого Дюсеков выразил несогласие с квалификацией уголовного правонарушения. Из-за ходатайства защитника дело было возвращено прокурору.

      "По результатам дополнительного досудебного расследования квалификация преступного деяния Баратова М.З. оставлена без изменения", — сообщили в департаменте.

      Кроме того, сообщается, что Мусу Абдраима, который обезоружил нападавшего, признали потерпевшим по делу.

      В полиции добавили, что расследование по делу завершено, дело направлено в суд.

      Отметим, что Баратова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:

      • часть 2 статьи 261 УК РК "Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия";
      • часть 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением оружия";
      • статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризм".

      Захват заложницы в аэропорту Алматы

      Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и он может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

      Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

      По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

      Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

      О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. Позже аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

      Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

      7 апреля в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани и сам подсудимый, а спустя два дня, 9 апреля, суд вернул дело прокурору.

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