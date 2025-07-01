Захват заложницы в аэропорту Алматы: дело снова направили в суд

Дело о захвате заложницы в аэропорту Алматы вновь направили в суд - ранее адвокат подозреваемого выразил несогласие с квалификацией преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

В апреле, после начала предварительного слушания по делу, адвокат подсудимого Дюсеков выразил несогласие с квалификацией уголовного правонарушения. Из-за ходатайства защитника дело было возвращено прокурору.

"По результатам дополнительного досудебного расследования квалификация преступного деяния Баратова М.З. оставлена без изменения", — сообщили в департаменте.

Кроме того, сообщается, что Мусу Абдраима, который обезоружил нападавшего, признали потерпевшим по делу.

В полиции добавили, что расследование по делу завершено, дело направлено в суд.

Отметим, что Баратова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:

часть 2 статьи 261 УК РК "Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия";

часть 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением оружия";

статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризм".

Захват заложницы в аэропорту Алматы

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и он может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. Позже аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

7 апреля в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани и сам подсудимый, а спустя два дня, 9 апреля, суд вернул дело прокурору.