Отсидевший срок за убийство мужчина совратил ребенка в области Жетіcу
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В области Жетіcу мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает Седьмой канал.
В области Жетісу к пожизненному лишению свободы приговорен педофил. При этом ранее житель села Алтыуй Панфиловского района уже был осужден за убийство и отсидел в тюрьме 9 с половиной лет.
Однако, 60-летний мужчина снова совершил тяжкое преступление - вступил в половую связь с несовершеннолетним. Сегодня ему вынесли приговор, причем суд проходил в закрытом режиме - из-за участия в деле ребенка.
"Подсудимый частично признал свою вину. В итоге, за развратные действия в отношении малолетнего ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - прокомментировал судья Бахыт Ермаханов.
В мае этого года стало известно, что педофилов хотят брать на пожизненный учет в Казахстане.
В марте этого года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в кулуарах мажилиса назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане.
А мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260968-otsidevshiy-za-ubiystvo-muzhchina-sovratil-rebenka-v-oblasti-zhet-cu/
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