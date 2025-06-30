Отсидевший срок за убийство мужчина совратил ребенка в области Жетіcу

В области Жетіcу мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает Седьмой канал.

В области Жетісу к пожизненному лишению свободы приговорен педофил. При этом ранее житель села Алтыуй Панфиловского района уже был осужден за убийство и отсидел в тюрьме 9 с половиной лет.

Однако, 60-летний мужчина снова совершил тяжкое преступление - вступил в половую связь с несовершеннолетним. Сегодня ему вынесли приговор, причем суд проходил в закрытом режиме - из-за участия в деле ребенка.

"Подсудимый частично признал свою вину. В итоге, за развратные действия в отношении малолетнего ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - прокомментировал судья Бахыт Ермаханов.

В мае этого года стало известно, что педофилов хотят брать на пожизненный учет в Казахстане.

В марте этого года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в кулуарах мажилиса назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане.

А мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.