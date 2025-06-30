"Ложные результаты ДНК": крупную схему с передачей новорожденных раскрыли в Караганде

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      "Ложные результаты ДНК": крупную схему с передачей новорожденных раскрыли в Караганде

      Опубликовано:

      Руки мамы и ребенка
      Новорожденный ребенок. Иллюстративное фото: Kohei Hara / Getty Images

      В Карагандинской области вынесли приговор медсестре перинатального центра и маме новорожденного, которые передали младенца бездетной семье, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      В Специализированном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено дело в отношении четырех человек - К., Б., О. и И. Сообщается, что они группой лиц по предварительному сговору совершили сделки дарения и принятия в дар.

      "Судом установлено, что в 2022 году медсестра перинатального центра №2 Р. предложила супругам К. и Б., не имевшим собственных детей, забрать новорожденного ребенка у Ж., которая из-за финансовых трудностей намеревалась отказаться от него после родов, на что К. и Б. согласились.

      После выписки из родильного дома К. и Б. забрали Ж. и новорожденного ребенка по месту своего проживания. С целью придания видимости законного основания нахождения у них в семье новорожденного ребенка, К. и Б. совместно с Ж. обратились в органы РАГС с заявлением об установлении отцовства К. в отношении новорожденного ребенка, и после получения свидетельства о рождении Ж. безвозмездно передала, а К. и Б. приняли в дар новорожденного ребенка К.Х.", - сказано в сообщении.

      Далее, Б. обратилась в суд с заявлением об удочерении, предоставив при этом заведомо ложные результаты исследования ДНК, якобы подтверждающие биологическое отцовство К.

      А уже в 2023 году медсестра предложила еще одним супругам О. и И., также не имевшим собственных детей, забрать другого новорожденного ребенка все у то же Ж. Супруги О. и И. также согласились. После выписки из родильного дома О. и И. забрали новорожденного ребенка по месту своего проживания. Далее состоялась точно такая же схема, как в первом случае.

      В результате, приемные родители были лишены свободы, но условно. Биологическая мать детей лишилась свободы на 5 лет, а медсестра - на 8.

      В начале этого месяца сотрудники ДКНБ и УБОП Алматы сообщили о пресечении деятельности ОПГ, которая занималась продажей новорожденных детей.

      Зимой этого года мы писали, что в родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

      Кроме того, вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.

      Ранее в Атырауской области осудили пятерых казахстанцев, оказавшихся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми. Сообщалось, что одна из осужденных, будучи беременной, договорилась с семейной парой. Как только ребенок родился, женщина продала его другой семье.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.