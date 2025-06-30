"Ложные результаты ДНК": крупную схему с передачей новорожденных раскрыли в Караганде

В Карагандинской области вынесли приговор медсестре перинатального центра и маме новорожденного, которые передали младенца бездетной семье, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Специализированном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено дело в отношении четырех человек - К., Б., О. и И. Сообщается, что они группой лиц по предварительному сговору совершили сделки дарения и принятия в дар.

"Судом установлено, что в 2022 году медсестра перинатального центра №2 Р. предложила супругам К. и Б., не имевшим собственных детей, забрать новорожденного ребенка у Ж., которая из-за финансовых трудностей намеревалась отказаться от него после родов, на что К. и Б. согласились.

После выписки из родильного дома К. и Б. забрали Ж. и новорожденного ребенка по месту своего проживания. С целью придания видимости законного основания нахождения у них в семье новорожденного ребенка, К. и Б. совместно с Ж. обратились в органы РАГС с заявлением об установлении отцовства К. в отношении новорожденного ребенка, и после получения свидетельства о рождении Ж. безвозмездно передала, а К. и Б. приняли в дар новорожденного ребенка К.Х.", - сказано в сообщении.

Далее, Б. обратилась в суд с заявлением об удочерении, предоставив при этом заведомо ложные результаты исследования ДНК, якобы подтверждающие биологическое отцовство К.

А уже в 2023 году медсестра предложила еще одним супругам О. и И., также не имевшим собственных детей, забрать другого новорожденного ребенка все у то же Ж. Супруги О. и И. также согласились. После выписки из родильного дома О. и И. забрали новорожденного ребенка по месту своего проживания. Далее состоялась точно такая же схема, как в первом случае.

В результате, приемные родители были лишены свободы, но условно. Биологическая мать детей лишилась свободы на 5 лет, а медсестра - на 8.

В начале этого месяца сотрудники ДКНБ и УБОП Алматы сообщили о пресечении деятельности ОПГ, которая занималась продажей новорожденных детей.

Зимой этого года мы писали, что в родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.

Ранее в Атырауской области осудили пятерых казахстанцев, оказавшихся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми. Сообщалось, что одна из осужденных, будучи беременной, договорилась с семейной парой. Как только ребенок родился, женщина продала его другой семье.