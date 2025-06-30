Назначение главой "Барыса" осужденного за мошенничество экс-чиновника прокомментировал Антикор

На брифинге в Антикоре прокомментировали назначение главой хоккейного клуба "Барыс" бывшего чиновника, который был осужден за мошенничество, передает корреспондент NUR.KZ.

В Антикоре отметили, что в год совершения преступления Сакена Мусайбекова его статья не подразумевала запрет на нынешнюю должность.

"Мусайбеков был осужден по мошенничеству. Данная статья ранее не подпадала под антикоррупционные санкции. Сейчас данная статья, часть 4 статьи 189, является коррупционной – теперь все лица, которые будут осуждены по данной статье, не будут иметь возможности работать, то есть, пожизненное лишение права занимать должность на госслужбе, в квазигоссекторе, судей и так далее", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что вышеуказанная статья получила антикоррупционные санкции в 2022-м году.

"Нужно смотреть не на дату приговора, а на момент совершения самого преступления - на это надо обращать внимание", - добавил Бигайдаров.

Напомним, 17 июня пресс-служба "Барыса" объявила о назначении нового генерального директора. Руководящий пост занял казахстанский функционер Сакен Мусайбеков.

Затем сообщалось, что в 2021 году бывший замминистра культуры и спорта Сакен Мусайбеков был осужден за тяжкое коррупционное преступление.

Однако в апреле 2025 года он вошел в исполнительный комитет НОК, занял должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта, также он является гендиректором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Недавно в кулуарах сената глава Минтуризма и спорта прокомментировал назначение главой хоккейного клуба "Барыс" ранее осужденного экс-чиновника.