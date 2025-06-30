Назначение главой "Барыса" осужденного за мошенничество экс-чиновника прокомментировал Антикор
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На брифинге в Антикоре прокомментировали назначение главой хоккейного клуба "Барыс" бывшего чиновника, который был осужден за мошенничество, передает корреспондент NUR.KZ.
В Антикоре отметили, что в год совершения преступления Сакена Мусайбекова его статья не подразумевала запрет на нынешнюю должность.
"Мусайбеков был осужден по мошенничеству. Данная статья ранее не подпадала под антикоррупционные санкции. Сейчас данная статья, часть 4 статьи 189, является коррупционной – теперь все лица, которые будут осуждены по данной статье, не будут иметь возможности работать, то есть, пожизненное лишение права занимать должность на госслужбе, в квазигоссекторе, судей и так далее", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.
Он добавил, что вышеуказанная статья получила антикоррупционные санкции в 2022-м году.
"Нужно смотреть не на дату приговора, а на момент совершения самого преступления - на это надо обращать внимание", - добавил Бигайдаров.
Напомним, 17 июня пресс-служба "Барыса" объявила о назначении нового генерального директора. Руководящий пост занял казахстанский функционер Сакен Мусайбеков.
Затем сообщалось, что в 2021 году бывший замминистра культуры и спорта Сакен Мусайбеков был осужден за тяжкое коррупционное преступление.
Однако в апреле 2025 года он вошел в исполнительный комитет НОК, занял должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта, также он является гендиректором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.
Недавно в кулуарах сената глава Минтуризма и спорта прокомментировал назначение главой хоккейного клуба "Барыс" ранее осужденного экс-чиновника.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260923-naznachenie-glavoy-barysa-osuzhdennogo-za-moshennichestvo-eks-chinovnika-prokommentiroval-antikor/
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