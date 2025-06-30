Стало известно, за что экс-судью Казахстана объявили в розыск
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На брифинге в Антикоре сообщили об объявлении ведомством в розыск Карлыгаш Таткеевой - ее подозревают в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ.
"Агентством по противодействию коррупции за совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается гражданка Республики Казахстан Таткеева Карлыгаш Курмашевна, 1971 года рождения.
В случае обнаружения местонахождения либо получение информации о ее местонахождении просим сообщить инициатору розыска - в Агентство РК по противодействию коррупции", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.
Отметим, что ранее уже сообщалось о розыске экс-судьи Карлыгаш Таткеевой - тогда этим занимался департамент Антикора. Причин объявления ее в розыск не сообщалось.
Напомним, недавно экс-судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову, задержанную осенью 2024 года, осудили на 10 лет лишения свободы. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Также был вынесен приговор в отношении бывшего председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина. Он по делу о взятке в 20 млн тенге получил 9 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260917-eks-sudyu-obyavili-v-rozysk-v-kazahstane-za-moshennichestvo/
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