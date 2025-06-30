Стало известно, за что экс-судью Казахстана объявили в розыск

На брифинге в Антикоре сообщили об объявлении ведомством в розыск Карлыгаш Таткеевой - ее подозревают в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ.

"Агентством по противодействию коррупции за совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается гражданка Республики Казахстан Таткеева Карлыгаш Курмашевна, 1971 года рождения.

В случае обнаружения местонахождения либо получение информации о ее местонахождении просим сообщить инициатору розыска - в Агентство РК по противодействию коррупции", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Отметим, что ранее уже сообщалось о розыске экс-судьи Карлыгаш Таткеевой - тогда этим занимался департамент Антикора. Причин объявления ее в розыск не сообщалось.

Напомним, недавно экс-судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову, задержанную осенью 2024 года, осудили на 10 лет лишения свободы. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Также был вынесен приговор в отношении бывшего председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина. Он по делу о взятке в 20 млн тенге получил 9 лет лишения свободы.