Житель СКО не явился в суд и сам оказался под арестом

Жителя СКО подвергли административному аресту за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительного органа, которые хотели доставить его в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.667 КоАП, рассмотрел суд района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Инцидент произошел в апреле 2025 года в селе Новоишимское.

"Мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел во время исполнения ими служебных обязанностей по принудительному приводу в связи с его неявкой на судебные заседания", - установил суд.

Привлекаемый к административной ответственности казахстанец признал свою вину в совершении правонарушения.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о виновности гражданина в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.667 КоАП РК.

Постановлением районного суда мужчина подвернут взысканию в виде административного ареста сроком на 8 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

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