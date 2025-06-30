Экс-командующий войсками Казахстана взят под стражу

На брифинге в Антикоре сообщили об уголовном деле в отношении бывшего командующего войсками регионального командования "Восток" - его подозревают в коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток", генерал-майора в отставке. Он подозревается в том, что, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его денежными средствами в особо крупном размере.

Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы, при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Сообщается, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Также проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании в Алматы ряда высокопоставленных военных. Сегодня в МВД сообщили, что в отношении военных ведется расследование.

Также недавно военный суд Акмолинского гарнизона приговорил военнослужащего к ограничению свободы и обязательным работам за мошенничество, связанное с оформлением онлайн-кредитов.

До этого сообщалось, что уголовное дело завели из-за распространения фейков о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова.