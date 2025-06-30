Чиновника подозревают в ущербе в 1 млрд тенге государству

На брифинге Антикора сообщили о подозрении в адрес руководителя департамента в Алматинской области в ущербе государству на сумму 1 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Буквально час назад случившийся факт. Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен руководитель департамента государственного имущества и приватизации в совершении тяжкого уголовного правонарушения. Он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношений на сумму более 750 млн тенге.

Чиновник в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения преступного дохода от их реализации при пособничестве должностных лиц и местных исполнительных органов Карасайского района изменил целевое назначение участков без оплаты разницы кадастровой стоимости. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда тенге", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Также, по данным Антикора, в отношении данного лица осуществляется досудебное расследование по факту легализации похищенных денег путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

Сегодня подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Расследование продолжается.

В мае текущего года жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

До этого суд Караганды осудил семь человек, включая госслужащих, за получение взяток и посредничество во взяточничестве. Общая сумма штрафов превысила 31 миллион тенге

Кроме того, сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.