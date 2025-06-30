Замначальника местной полицейской службы обвинили в изнасиловании в Шымкенте

В Сети появилась информация о том, что в Шымкенте заместителя начальника местной полицейской службы обвинили в изнасиловании. Информацию прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Об обвинении в адрес полицейского сообщил Telegram-канал журналиста Михаила Козачкова Kozachkov offside.

"Жалобу на майора написала его коллега - тоже сотрудница правоохранительных органов. Она, кстати, сейчас в положении и ждет ребенка", - говорится в посте.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Шымкента. В ведомстве отметили, что по заявлению женщины полицией возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"По предварительным данным, заявительница и упоминаемый в заявлении мужчина ранее состояли в близких отношениях", - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

По завершении расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Туркестанской области полицейского обвинили в изнасиловании задержанной в ИВС. Подсудимый просил оправдать его, утверждая, что близость была по обоюдному согласию, хоть и с использованием служебного положения. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако приговор не вступил в законную силу в связи с обжалованием в апелляционном порядке.

А в Карагандинской области полиция расследует дело об изнасиловании 23-летней девушки. В преступлении подозревают бывшего акима поселка. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.