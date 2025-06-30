Постановление акимата отменили через суд в Караганде

В Караганде по иску прокуратуры имущество вернули в коммунальную собственность. Речь идет о пристройке к школе и земельном участке, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Караганде по иску прокуратуры района имени Казыбек би специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал недействительными сделки купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка.

Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе №16 площадью 1165,79 кв. м. и передаче земельного участка площадью более 1 гектара.

Установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением требований действующего законодательства.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата Караганды. Имущество вернули в государственную коммунальную собственность.

Решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что в Западном Казахстане 10 домов общей стоимостью 53 млн тенге, построенные из госсредств в Акжайыкском районе, простаивали из-за недобросовестного чиновника из отдела ЖКХ. Дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению.

В Шымкенте проводится работа по пресечению самозахватов, выявлению нецелевого использования и неосвоению земельных участков. Прокуроры выявили 10 коммерческих участков площадью 5,4 га и стоимостью 141 млн тенге, используемых не по целевому назначению.

А в Алматы в собственность государства вернули земли площадью более 840 гектаров, стоимость которых оценивается в 54 млрд тенге. Они относились к водному фонду и по закону не могли находиться в частной собственности.