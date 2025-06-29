Казахстанца, подозреваемого в махинациях с авто на 24 млн тенге, задержали в Узбекистане

В мае текущего года МВД установило местонахождение и задержало более 140 казахстанцев, скрывающихся от уголовной ответственности. Некоторые подозреваемые находились за пределами страны, передает NUR.KZ.

На информационном медиапортале Polisia.kz сообщили, что МВД ведет активную работу по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от уголовной ответственности, с целью обеспечения принципа неотвратимости наказания. Среди 140 задержанных восемь находились за пределами страны.

"По розыскному заданию департамента полиции Жамбылской области, при содействии сотрудников МВД Узбекистана, в городе Ташкенте задержан 22-летний житель города Тараза. Он в конце 2022 года, введя в заблуждение своего знакомого, завладел четырьмя автомобилями на общую сумму более 24 млн тенге, после чего перепродал их третьим лицам", - сообщили в ведомстве.

Также в Алматы задержали двоих жителей Туркестанской области, которые подозреваются в вымогательстве с применением физического насилия более 3,4 млн тенге и автомобиля у местного жителя в Арысском районе.

"Работа по розыску преступников и обеспечению правопорядка продолжается на постоянной основе и находится под контролем ведомства", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, в Индонезии арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев.

Позже в кулуарах мажилиса замминистра иностранных дел Алибек Бакаев прокомментировал задержание казахстанцев в Индонезии.

Кроме того, в мае мы писали, что подозреваемого в производстве мефедрона казахстанца задержали в России. Сообщалось, что прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан.

Также в начале июня в столице Албании Тиране был задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере.