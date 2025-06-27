Житель Астаны отправился с новым знакомым в отель, но все закончилось обращением в полицию
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Астанчанин отправился в отель с новым знакомым, но после распития спиртных напитков узнал, что у него украли сотовый телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
По данным полиции, в Астане задержан 48-летний мужчина. Его подозревают в краже телефона.
"Потерпевший познакомился с подозреваемым на одной из улиц города. В дальнейшем они вместе отправились в отель, где распивали спиртные напитки. В момент, когда потерпевший уснул, злоумышленник воспользовался ситуацией и тайно похитил сотовый телефон, находившийся на столе.
Проснувшись, потерпевший обнаружил пропажу и сразу же обратился в полицию по номеру 102. В результате оперативных действий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по приметам, указанным заявителем. Похищенное имущество изъято", - рассказали в ДП.
До этого мы писали, что в Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился миллиона тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси.
Ранее 53-летний житель Астаны потерял кошелек с деньгами после того, как пошел в сауну со своим новым знакомым. Пострадавший на вокзале познакомился с мужчиной, между ними завелся интересный разговор, впоследствии он пригласил его в сауну.
"После распития спиртных напитков, пострадавший уснул. Выждав момент, злоумышленник путем свободного доступа тайно похитил кошелек", - сообщили в полиции.
До этого 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но в результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260224-zhitel-astany-otpravilsya-s-novym-znakomym-v-otel-no-vse-zakonchilos-obrashcheniem-v-policiyu/
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