Житель Астаны отправился с новым знакомым в отель, но все закончилось обращением в полицию

Астанчанин отправился в отель с новым знакомым, но после распития спиртных напитков узнал, что у него украли сотовый телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

По данным полиции, в Астане задержан 48-летний мужчина. Его подозревают в краже телефона.

"Потерпевший познакомился с подозреваемым на одной из улиц города. В дальнейшем они вместе отправились в отель, где распивали спиртные напитки. В момент, когда потерпевший уснул, злоумышленник воспользовался ситуацией и тайно похитил сотовый телефон, находившийся на столе.

Проснувшись, потерпевший обнаружил пропажу и сразу же обратился в полицию по номеру 102. В результате оперативных действий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по приметам, указанным заявителем. Похищенное имущество изъято", - рассказали в ДП.

До этого мы писали, что в Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился миллиона тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси.

Ранее 53-летний житель Астаны потерял кошелек с деньгами после того, как пошел в сауну со своим новым знакомым. Пострадавший на вокзале познакомился с мужчиной, между ними завелся интересный разговор, впоследствии он пригласил его в сауну.

"После распития спиртных напитков, пострадавший уснул. Выждав момент, злоумышленник путем свободного доступа тайно похитил кошелек", - сообщили в полиции.

До этого 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но в результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.