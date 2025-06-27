Расследование в отношении сотрудников военкоматов ведется в Алматы

Ранее в Сети появилась информация о задержании в Алматы ряда высокопоставленных военных. Сегодня в МВД сообщили, что в отношении военных ведется расследование, передает NUR.KZ.

Напомним, в Telegram-канале "Письма президенту" появилась информация, что сотрудники военно-следственного управления МВД РК при координации военной прокуратуры якобы задержали начальника Департамента по делам обороны Алматы, его заместителя по призыву, начальника медицинской службы, а также военкомов Турксибского и других районов.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство внутренних дел.

"Военно-следственным департаментом МВД осуществляется расследование уголовного дела по ст. 451 УК РК (превышение власти) в отношении должностных лиц Департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны. В соответствии со ст. 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Напомним, ранее в мае военные прокуроры нашли нарушения в госзакупках по призыву граждан в Алматы. Были признаны незаконными и отменены итоги конкурсов на 52 млн тенге.

А в июне военный суд Акмолинского гарнизона приговорил военнослужащего к ограничению свободы и обязательным работам за мошенничество, связанное с оформлением онлайн-кредитов.

Также сообщалось, что уголовное дело завели из-за распространения фейков о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова.