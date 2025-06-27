Личными данными призывников пытались завладеть в ВКО

В Восточном Казахстане молодым людям призывного возраста предлагали перейти по вредоносной ссылке. Из-за этого призывники теряли свои деньги или на них оформляли кредиты, передает YK-news.kz.

Эта схема у правоохранителей называется фишинг - "рыбалка". Одним из самых опасных способов может оказаться имитирование сообщений от государственных органов. Большинство граждан привыкло доверять государству и безбоязненно переходить по предложенным ссылкам.

"Фишинг - это мошенничество, при котором преступники стараются любым способом завладеть нашими персональными данными: фамилией, именем, отчеством, номерами удостоверений личности и банковских счетов", - пояснил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО Бекжан Малгаждаров.

Он отметил, что преступники идут в ногу со временем и используют любые возможности. В том числе рассылают фейковые сообщения призывникам.

"Призывная кампания у нас была весной. Мошенники от имени призывной комиссии рассылали сообщения лицам призывного возраста: всем, кто желал пойти в армию, или, наоборот, получить отсрочку.

Их регистрировали онлайн. Как только они это делали, то теряли свои деньги или на них оформляли кредиты. В департаменте обороны ВКО провели профилактические мероприятия, проинформировали лиц призывного возраста, что департамент обороны не рассылает сообщения, не призывает к онлайн-регистрации. Все мероприятия делаются через личное присутствие", - рассказал Бекжан Малгаждаров.

По словам специалистов киберпола, также часто людей ловят на попытке купить товар в интернет-магазинах по самой выгодной цене. Может оказаться, что минимальную цену, да к тому же за несуществующий товар, предлагают как раз преступники.

Они создают в интернете фальшивые страницы известных маркетплейсов. Отличаться будет только адрес, на который ведет ссылка. Вам предложат оплатить выставленный счет или зарегистрировать банковскую карту. Как только вы это сделаете, все деньги с нее уйдут мошенникам. Либо на вас без вашего ведома оформят "подписку", за которую будут списываться небольшие суммы, которые человек может даже не заметить.

Часто фиксируются случаи мошенничества с использованием ложных сообщений о продаже того или иного товара через известные интернет-порталы. Причем преступники могут выступать не только в качестве продавцов несуществующих товаров. Иногда они представляются покупателями и предлагают продавцу для получения оплаты за товар пройти по фальшивой ссылке.

По данным ДП ВКО, за пять месяцев 2025 года жертвами различных фишинговых схем уже стали более 700 человек.

В прошлом году на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам.

Законопроект закрепил электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу. Таким образом, Минобороны сможет направлять с этой целью SMS-уведомления через веб-портал "Электронного правительства" – службу 1414 и личный кабинет пользователя.

Также вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал введение штрафов за уклонение от службы для призывников в Казахстане в рамках КоАП.