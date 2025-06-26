Дети считают, что отец вытолкнул мать из окна: в Шымкенте прошел суд по делу многодетной семьи

В Шымкенте мужа погибшей женщины признали виновным в доведении ее до самоубийства. Дети, которых осталось семеро, намерены обжаловать приговор, передает Almaty.tv.

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Как сообщает издание, суд Шымкента постановил, что факт убийства не доказан, а женщина на самом деле покончила с собой. Однако признал ее мужа виновным в доведении до самоубийства. Дети погибшей не согласны с вердиктом и считают, что следствие прошло с нарушениями. Они требуют справедливости и повторного разбирательства.

В феврале этого года в обычной семье в Шымкенте произошла ужасная трагедия. Главу семейства обвинили в убийстве собственной жены. Суд действительно признал его виновным, однако не в убийстве, а в доведении до самоубийства. За это его приговорили к полутора годам тюрьмы.

"В соответствии со статьей 46, частью 5, пунктом 5 Уголовного кодекса С. назначить наказание в виде отбывания наказания в исправительном учреждении минимального режима. Меру пресечения: оставить под стражей до вступления приговора в законную силу", - зачитал приговор судья Сабит Туреханов.

Однако дочери, признанные потерпевшими, не согласны с приговором. Они считают, что их мама не могла свести счеты с жизнью, и что их отец вытолкнул ее из окна. По их словам, страшнее всего то, что свидетелями стали младшие дети в семье, которым всего 2 и 4 года. Однако их показания не приняли в суде.

"Я думаю, что данное наказание - 1 год и 6 месяцев - это очень мало. Он уже был под стражей 5 месяцев, пока шли следствие и суд, и их собираются вычесть. Мы не верим, что мама сама прыгнула. Они сказали, что не будут принимать показания 4-летнего ребенка. А он не лжет", - заявила потерпевшая Перизат Калдарбек.

У погибшей остались семеро детей. Один из них сейчас находится в специализированном доме ребенка. А две совершеннолетние дочери взяли на себя ответственность за младших. И теперь они боятся только одного, что их отец выйдет на свободу и вмешается в их жизнь.

"Человек, который убил нашу мать, избивал нас всю жизнь - нас семеро. И мы все ненавидим нашего отца. Даже самый маленький. Мы привели его в суд. Когда спросили, хочет ли он увидеться с отцом, он сказал "нет". Дети даже не хотят его видеть", - сказала Перизат Калдарбек.

Как оказалось, конфликт между супругами возник из-за бытовых трудностей и отсутствия поддержки. Потерпевшая сторона уже заявила о намерении обжаловать приговор, чтобы добиться справедливости. Ведь, по их словам, это не самоубийство, а настоящее убийство, свидетелями которого стали ни в чем не повинные дети.

Напомним, также сегодня мы писали, что в Павлодаре мужчина из-за ревности и имущественных споров заказал убийство своей бывшей жены и заплатил за это 3 млн тенге. Женщина чудом избежала смерти.

Ранее на прошлой неделе в Павлодаре суд пришел к выводу, что мужчина покушался на жизнь бывшей жены. После наезда его автомобиля она получила тяжелые травмы и лишилась ноги.

До этого в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором был запечатлен момент наезда на женщину в Павлодаре. Машина прижала ее к павильону. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.

Также в Сети появилась информация, что в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка убил девушку. В полиции подтвердили факт убийства.

В Шымкенте дочь пострадала от рук отца, когда пыталась разнять родителей во время ссоры. Однако семейный конфликт окончился примирением.

Другого жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя.