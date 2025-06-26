Пассажир ударил водителя автобуса во время движения и лишился свободы на 20 суток в Семее

В Семее состоялся суд по делу мужчины, ударившего накануне водителя автобуса прямо во время движения. Он был арестован на 20 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как отметили в полиции, дело мужчины было "незамедлительно" направлено в суд. Сообщается, что административный суд города Семея признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства.

Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что 10 июня текущего года он уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье. Суд учел, что правонарушение было умышленным и повторным в течение года.

Мужчине было назначено наказание в виде 20 суток административного ареста.

Напомним, накануне стало известно, что в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.

А сегодня в полицию доставили 45-летнего мужчину. Также появились кадры того, как стражи порядка задерживали жителя города.