Пассажир ударил водителя автобуса во время движения и лишился свободы на 20 суток в Семее
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В Семее состоялся суд по делу мужчины, ударившего накануне водителя автобуса прямо во время движения. Он был арестован на 20 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Как отметили в полиции, дело мужчины было "незамедлительно" направлено в суд. Сообщается, что административный суд города Семея признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства.
Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что 10 июня текущего года он уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье. Суд учел, что правонарушение было умышленным и повторным в течение года.
Мужчине было назначено наказание в виде 20 суток административного ареста.
Напомним, накануне стало известно, что в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.
А сегодня в полицию доставили 45-летнего мужчину. Также появились кадры того, как стражи порядка задерживали жителя города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259801-passazhir-udaril-voditelya-avtobusa-vo-vremya-dvizheniya-i-lishilsya-svobody-na-20-sutok-v-semee/
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