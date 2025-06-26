Доход на 100 млн тенге: в АФМ заявили о ликвидации группы в Экибастузе

В Экибастузе выявили и пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них стоимостью более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в Telegram с последующей курьерской доставкой.

Департамент АФМ по Павлодарской области изъял более 5 600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлен склад и точки сбыта.

"Примечательно, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников. Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности", - отметили в АФМ.

Расследование продолжается.

С начала года Агентством выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.

Ранее в Астане задержали мужчину по подозрению в нелегальной продаже вейпов. В ходе обыска у него изъяли 23 электронные сигареты. По данным полиции, задержанный за два месяца успел продать около 50 устройств.

В Павлодаре ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов. На складах изъяли более 155 тыс. вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.