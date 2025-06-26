Доход на 100 млн тенге: в АФМ заявили о ликвидации группы в Экибастузе
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В Экибастузе выявили и пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них стоимостью более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в Telegram с последующей курьерской доставкой.
Департамент АФМ по Павлодарской области изъял более 5 600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлен склад и точки сбыта.
"Примечательно, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников. Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности", - отметили в АФМ.
Расследование продолжается.
С начала года Агентством выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.
Ранее в Астане задержали мужчину по подозрению в нелегальной продаже вейпов. В ходе обыска у него изъяли 23 электронные сигареты. По данным полиции, задержанный за два месяца успел продать около 50 устройств.
В Павлодаре ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов. На складах изъяли более 155 тыс. вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259636-dohod-na-100-mln-tenge-v-afm-zayavili-o-likvidacii-gruppy-v-ekibastuze/
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