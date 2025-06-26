Полиция и КНБ задержали 60-летнюю женщину в Семее

В области Абай задержали 60-летнюю местную жительницу по делу о преступлении с виртуальными номерами, для которого использовался SIM-box, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала 2025 года в области Абай зарегистрировали 408 фактов интернет-мошенничества, что на 55,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января в регионе работает управление по противодействию киберпреступности. Его сотрудники задержали 11 подозреваемых по 17 эпизодам тяжких киберпреступлений, заблокировали более 1 190 противоправных сайтов.

Ключевым инструментом борьбы с мошенниками стала система "Антифрод-центр", объединяющая банки второго уровня и полицию. За полгода передано 1 056 инцидентов, установлены 392 получателя похищенных средств. Заблокировано более 16,5 млн тенге, свыше 9,8 млн уже возвращено пострадавшим.

В ходе одного из рейдов в Семее совместно с сотрудниками ДКНБ изъято устройство SIM-box, использовавшееся для преступлений с виртуальными номерами. Задержана 60-летняя местная жительница. Проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан не передавать персональные и банковские данные посторонним, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять источники информации.

Ранее, выступая на коллегии правоохранительных органов, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества и поручил остановить бесконтрольный оборот SIM-карт.

В Алматинской области полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб на сумму около 250 млн тенге. Задержан предполагаемый 19-летний организатор и трое пособников. Проводятся следственные действия.

Также полиция задержала казахстанца, которого подозревают в пособничестве мошенникам. По данным стражей порядка, мужчина отправлял sim-карты в Россию и получал оплату криптовалютой.