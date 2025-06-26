Подозреваемого в нападении на водителя автобуса задержали в Семее
Опубликовано:
В Семее задержали мужчину, подозреваемого в нападении на водителя автобуса. В полиции отметили, что он вел себя агрессивно и создавал угрозу для других людей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в полицию доставили 45-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на водителя автобуса во время движения в Семее. Засняты кадры, как стражи порядка задержали жителя города.
"Он вел себя агрессивно, создавая угрозу для пассажиров и нарушая общественный порядок", - подчеркнули в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы будут направлены в суд.
Напомним, в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.
В полиции отметили, что личность подозреваемого установлена и принимались меры по его задержанию.
Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259567-podozrevaemogo-v-napadenii-na-voditelya-avtobusa-zaderzhali-v-semee/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах