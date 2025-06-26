Подозреваемого в нападении на водителя автобуса задержали в Семее

В Семее задержали мужчину, подозреваемого в нападении на водителя автобуса. В полиции отметили, что он вел себя агрессивно и создавал угрозу для других людей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в полицию доставили 45-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на водителя автобуса во время движения в Семее. Засняты кадры, как стражи порядка задержали жителя города.

"Он вел себя агрессивно, создавая угрозу для пассажиров и нарушая общественный порядок", - подчеркнули в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы будут направлены в суд.

Напомним, в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.

В полиции отметили, что личность подозреваемого установлена и принимались меры по его задержанию.

Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.