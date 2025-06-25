Спецназ провел задержания охранников ночного клуба в трех городах Казахстана (видео)

В Уральске охранников ночного клуба подозревают в преступной деятельности. Задержания подозреваемых провел спецназ и в других городах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Уральске группу охранников ночного клуба подозревают в противоправных действиях.

"Вместо защиты посетителей сотрудники клуба регулярно избивали их. Полицейские задержали участников группы в ходе спецоперации. Задержания прошли не только в Уральске, но и в Алматы, и в Актау", - рассказали в МВД.

Все задержанные - из Западно-Казахстанской области. Четверо из них ранее уже имели проблемы с законом.

Восемь человек поместили в изолятор временного содержания.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Западно-Казахстанской области при поддержке бойцов спецподразделения.

"Охранники без причины регулярно применяли силу против посетителей, нанося им травмы, включая тяжелые. Большинство пострадавших избегали обращения в полицию из-за страха перед давлением или местью со стороны нападавших", - отметили в ведомстве.

Против подозреваемых завели уголовные дела за нанесение тяжкого вреда здоровью двум или более людям, а также за групповое хулиганство.

При обысках нашли семь радиостанций, включая одну для служебной связи полиции, ножи, перцовый баллончик и бейсбольную биту. Также обнаружили около 10 автомобильных номерных знаков, предположительно, из ближнего зарубежья.

Ранее в МВД сообщили, что в текущем году было возбуждено более 50 уголовных дел в отношении лидеров и участников криминальных структур по всей стране. Впервые было начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту создания и руководства транснациональным преступным сообществом.

На юге страны задержали более 50 человек. Их подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Была раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья.