Полиция заявила о разоблачении крупной аферы с детским конкурсом в Астане

В Астане задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. По данным МВД, она предложила потерпевшей принять участие в детском конкурсе, передает NUR.KZ.

Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, жительница Астаны обманом завладела более 460 тыс. тенге. По данным следствия, она предложила потерпевшей участие в международном конкурсе для детей, который якобы должен был пройти за границей.

"Она рекламировала свои услуги в социальных сетях, где и познакомилась с жертвой. Чтобы придать истории больше правдоподобности, в схему была вовлечена еще посредница, которая находилась за границей.

После перевода денег связь с организаторами прекратилась. Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе расследования личность подозреваемой установили", - сообщили в МВД.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, идет досудебное расследование.

В начале этого месяца мы писали, что в Алматы начато досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе.

А в мае этого года Комитет по охране прав детей сообщил, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей.