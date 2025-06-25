Полиция заявила о разоблачении крупной аферы с детским конкурсом в Астане
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В Астане задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. По данным МВД, она предложила потерпевшей принять участие в детском конкурсе, передает NUR.KZ.
Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, жительница Астаны обманом завладела более 460 тыс. тенге. По данным следствия, она предложила потерпевшей участие в международном конкурсе для детей, который якобы должен был пройти за границей.
"Она рекламировала свои услуги в социальных сетях, где и познакомилась с жертвой. Чтобы придать истории больше правдоподобности, в схему была вовлечена еще посредница, которая находилась за границей.
После перевода денег связь с организаторами прекратилась. Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе расследования личность подозреваемой установили", - сообщили в МВД.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, идет досудебное расследование.
В начале этого месяца мы писали, что в Алматы начато досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе.
А в мае этого года Комитет по охране прав детей сообщил, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259330-policiya-zayavila-o-razoblachenii-krupnoy-afery-s-detskim-konkursom-v-astane/
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