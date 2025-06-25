Казахстанская компания сослалась на коммерческую тайну, но получила штраф

В Таразе ТОО получило штраф за отказ в предоставлении информации адвокату под предлогом служебной и коммерческой тайны, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении ТОО "IC" за воспрепятствование осуществлению законной деятельности адвоката (ст.668 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Тараза.

В феврале 2025 года адвокат, действующий в интересах гражданки, направил официальный адвокатский запрос в адрес ТОО о предоставлении информации, касающейся приобретения медицинского оборудования его клиенткой.

Запрос включал сведения о наименовании (марке, серии, производителе и т.д.), даты купли-продажи оборудования, его стоимости и предоставлении копий накладных. В марте адвокату направили ответ с отказом в предоставлении сведений.

В суде директор ТОО с административным правонарушением не согласилась. Она объяснила, что адвокату отказали со ссылкой на служебную и коммерческую тайну.

"Обстоятельства совершения правонарушения подтвердились протоколом, адвокатским запросом, обращением через электронный сервис eOtinish. Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд посчитал, что ТОО воспрепятствовало осуществлению законной деятельности адвоката", - отметили в суде.

Суд признал смягчающим обстоятельством совершение административного правонарушения впервые. Постановлением суда ТОО признали виновным.

На компанию наложили административное взыскание в виде штрафа. Учитывая характер правонарушения и имущественное положение, суд снизил сумму штрафа на 30%. В итоге он составил 55 тыс. тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ст.668 КоАП РК воспрепятствование осуществлению законной деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы, выразившееся в непредставлении либо отказе от представления в установленные законодательством сроки по письменному запросу необходимых документов, материалов или сведений, требуемых для осуществления их профессиональных обязанностей, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на должностных лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), на юридических лиц - в размере 20 МРП (78 640 тенге).