Пенсионера задержали в Темиртау после видео с издевательствами над щенком

68-летнего мужчину задержали полицейские в Темиртау и завели уголовное дело после распространившегося в Сети видео с истязаниями щенка, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовали в паблике mamochki_temirtau1 в Instagram. На кадрах мужчина с ножом в руках пытался расправиться с щенком. Его остановил автор ролика.

В публикации говорится, что мужчина с ножом ходит и убивает животных.

В полиции Карагандинской области сообщили, что 68-летний житель Темиртау задержан. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

"В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 68-летний житель города Темиртау. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными. В настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в полиции по данному факту.

Отметим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

В Петропавловске над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург.