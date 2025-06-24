Водителя задержали в Актобе из-за 131 нарушения за два месяца (видео)
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В Актобе полицейские задержали злостного нарушителя ПДД. Его действия угрожали безопасности других участников движения и могли привести к трагедии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники патрульной полиции провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.
Они обнаружили водителя Toyota с иностранными номерами, который за два месяца нарушил правила 131 раз. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
"Он неоднократно нарушал правила дорожного движения: превышал скорость, неправильно маневрировал и совершал другие опасные действия. Это создавало угрозу для других участников дорожного движения", - отметили в МВД.
Ранее в Семее при проведении ОПМ по выявлению нарушителей ПДД остановили водителя автомобиля марки Toyota с 26 неоплаченными штрафами на сумму более 500 тысяч тенге.
Также в Сети появилось видео с жалобой на водителя автомобиля Lada в Астане, который вилял по дороге с громкой музыкой и открытыми дверьми. Как сообщили в полиции, водителя наказали за нарушение правил перевозки пассажиров и открытие дверей во время движения.
В Костанае отменили предписания о наложении штрафа за нарушение требований дорожного знака. Для этого в суде исследовали видеозаписи. Суд установил, что водитель остановился в соответствии со знаком "Стоп" (на стоп-линии).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2258934-voditelya-zaderzhali-v-aktobe-iz-za-131-narusheniya-za-dva-mesyaca-video/
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