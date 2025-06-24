Водителя задержали в Актобе из-за 131 нарушения за два месяца (видео)

В Актобе полицейские задержали злостного нарушителя ПДД. Его действия угрожали безопасности других участников движения и могли привести к трагедии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники патрульной полиции провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Они обнаружили водителя Toyota с иностранными номерами, который за два месяца нарушил правила 131 раз. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

"Он неоднократно нарушал правила дорожного движения: превышал скорость, неправильно маневрировал и совершал другие опасные действия. Это создавало угрозу для других участников дорожного движения", - отметили в МВД.

Ранее в Семее при проведении ОПМ по выявлению нарушителей ПДД остановили водителя автомобиля марки Toyota с 26 неоплаченными штрафами на сумму более 500 тысяч тенге.

Также в Сети появилось видео с жалобой на водителя автомобиля Lada в Астане, который вилял по дороге с громкой музыкой и открытыми дверьми. Как сообщили в полиции, водителя наказали за нарушение правил перевозки пассажиров и открытие дверей во время движения.

В Костанае отменили предписания о наложении штрафа за нарушение требований дорожного знака. Для этого в суде исследовали видеозаписи. Суд установил, что водитель остановился в соответствии со знаком "Стоп" (на стоп-линии).