"Призывал свое окружение к убийствам": КНБ рассказал об осужденных казахстанцах

В Комитете национальной безопасности рассказали о противодействии терроризму, а также об уголовных делах в отношении казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

По данным официального Telegram-канала ведомства, судом Шымкента в мае 2025 года признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7 годам лишения свободы один из жителей мегаполиса.

"В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам", - поделились в КНБ.

Кроме того, в июне по материалам КНБ также за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к 7 и 6 годам лишения свободы, соответственно, приговорены двое граждан республики.

Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности.

Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу.

"Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в суде сообщили, что в Шымкенте мужчине предъявили обвинение в распространении материалов пропаганды терроризма с использованием сети телекоммуникаций (ч.2 ст.256 УК). Установлено, что подсудимый в сентябре 2024 года с целью пропаганды терроризма и с использованием сотового телефона передавал через WhatsАpp аудио- и текстовые сообщения, аудиозаписи, относящиеся к идеям международной террористической организации. За это он получил 7,5 лет лишения свободы.

Также в Шымкенте другого мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.