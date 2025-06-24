Жительницы Астана заработала на прямых эфирах в Instagram 90 млн тенге, но лишилась свободы

Астанчанка проводила прямые эфиры в Instagram, в ходе которых принимала ставки и разыгрывала призы среди зрителей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По данным прокуроров, жительница города организовала в Instagram прямую трансляцию игры "Бинго". Розыгрыш проводила она сама.

"Согласно условиям игры, в прямом эфире принимались ставки в различной сумме, среди участников отбирались победители, выигрыши которым направлялись по номеру телефона. В результате данной незаконной деятельности доход составил 90,6 млн тенге", — сообщили в прокуратуре.

В итоге суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В этом месяце в Алматы лишили свободы двоих жителей города, которые организовали азартные игры и проводили их в TikTok.

Также мы писали, что по 4 года лишения свободы получили двое жителей столицы, организовывавших азартные игры в TikTok.

В прошлом году в мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, в том числе поправки вносятся в Кодекс об адмнарушениях. Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев.