Жителя Атырау жестоко избили из-за долга в 30 тысяч тенге

В Атырау местный житель был избит на глаза у детей возле своего дома, после чего попал в реанимацию. По словам жены, причиной стал долг в 30 тыс. тенге, передает "Ак Жайык".

По словам супруги пострадавшего, нападавший - бывший коллега ее мужа, он задолжал супругу 30 тысяч тенге.

"Муж увидел его у дома и попросил вернуть долг. В ответ тот набросился с кулаками", - рассказала женщина.

От побоев пострадавший получил тяжелую травму пищевода, начался медиастинит. Сейчас он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ.

Как рассказала жена пострадавшего, нападение произошло на глазах у детей. У дочери начались судороги, сын сильно испугался - у него проблемы с сердцем.

В полиции сообщили, что дело возбуждено 18 июня. Подозреваемый, мужчина 1985 года рождения, задержан. Назначена экспертиза, по ее результатам примут окончательное решение.

Ранее в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

Также в Алматы двое мужчин устроили перепалку в автобусе на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, место инцидента и личности участников.

В Кызылорде двое мужчин вместе пришли в сауну ночью. Конфликт по незначительному поводу между ними закончился причинением тяжкого вреда здоровью.