Жителя Атырау жестоко избили из-за долга в 30 тысяч тенге
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В Атырау местный житель был избит на глаза у детей возле своего дома, после чего попал в реанимацию. По словам жены, причиной стал долг в 30 тыс. тенге, передает "Ак Жайык".
По словам супруги пострадавшего, нападавший - бывший коллега ее мужа, он задолжал супругу 30 тысяч тенге.
"Муж увидел его у дома и попросил вернуть долг. В ответ тот набросился с кулаками", - рассказала женщина.
От побоев пострадавший получил тяжелую травму пищевода, начался медиастинит. Сейчас он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ.
Как рассказала жена пострадавшего, нападение произошло на глазах у детей. У дочери начались судороги, сын сильно испугался - у него проблемы с сердцем.
В полиции сообщили, что дело возбуждено 18 июня. Подозреваемый, мужчина 1985 года рождения, задержан. Назначена экспертиза, по ее результатам примут окончательное решение.
Ранее в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2258778-zhitelya-atyrau-zhestoko-izbili-iz-za-dolga-v-30-tysyach-tenge/
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