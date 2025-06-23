Имущество на 2,3 млрд тенге конфисковали у казахстанца, находящегося в розыске

Конфисковано имущество и деньги со счетов фигуранта, находящегося в международном розыске, и его супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, продолжается работа по возврату активов и возмещению причиненного ущерба.

Одним из способов ее реализации является досудебная конфискация имущества, полученного незаконным путем. Она распространяется на лиц, объявленных в международный розыск либо в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в связи со смертью.

"В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске", - сообщает Антикор.

По данным Агентства, он использовал порядка 1,5 млрд тг противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в т. ч. оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области.

"Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов США (свыше 872 млн тг) и 47 млн тг на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам.

Постановлением суда от 16 июня денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства", - говорится в публикации.

"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по возврату активов продолжается", - резюмирует Антикор.

Напомним, ранее в апреле имущество на 900 млн тенге конфисковали у трех казахстанцев за незаконный майнинг.

Также в марте у алматинца, с 2021 по 2024 годы занимавшегося незаконной торговлей криптовалютой, конфисковали 5 тыс. долларов и Mitsubishi.

А в январе имущество на 400 млн тенге конфисковали у фигурантов дела в СКО: трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.

Добавим, ранее мы писали о самых громких коррупционных скандалах 2024 года, в которых также фигурировали люксовые авто, элитное жилье и хищение миллиардов.