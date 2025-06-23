Бывшую судью Карлыгаш Таткееву объявили в розыск. Соответствующая информация была опубликована на портале правовой статистики, передает NUR.KZ.

В розыск Карлыгаш Таткеева объявлена 20 июня. Инициатор расследования - суд. Розыск ведет Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Антикоррупционную службу.

Ранее Карлыгаш Таткеева была судьей специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, а также работала в суде Астаны. Кроме того, являлась советником председателя Верховного суда.

Недавно экс-судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову, задержанную осенью 2024 года, осудили на 10 лет лишения свободы. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 млрд тенге. В ходе расследования было выявлено 48 эпизодов.

Также был вынесен приговор в отношении бывшего председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина. Он по делу о взятке в 20 млн тенге получил 9 лет лишения свободы.